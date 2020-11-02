В СК раскрыли подробности убийства бизнесмена из арбалета в Московской области

По факту убийства бизнесмена в городе Истре Московской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном СК.

«По предварительным данным, 2 ноября ночью несколько человек в масках проникли в отдельно стоящее на территории домовладения помещение бани, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме», - заявила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Она отметила, что в какой-то момент женщине удалось освободиться и убежать. После этого она обратилась в правоохранительные органы. Прибывшие к дому сотрудники полиции обнаружили ее супруга без признаков жизни.

«В ходе осмотра места происшествия следователями и криминалистами изъят арбалет, из которого был застрелен мужчина, а также иные предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования», - сказали в СК.

Отмечается, что нападавшие скрылись на автомобиле. Машину удалось обнаружить в одной из деревень Истринского городского округа.

Ранее СМИ сообщали, что убитый - так называемый «колбасный король» Владимир Маругов.

Расследование дела продолжается. На месте работают сотрудники полиции.