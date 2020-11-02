Майя Санду лидирует на президентских выборах в Молдавии

Председатель ЦИК Молдавии Дорин Чимил сообщил, что, согласно предварительным результатам, экс-премьер Майя Санду лидирует на президентских выборах с 36,12% голосов. Ей удалось обойти действующего главу государства Игоря Додона, который получил 32,64%. На данный момент комиссия обработала 99,1% протоколов с избирательных участков.

За кандидата от «Нашей партии» Ренато Усатого отдали голоса 16,9% избирателей, кандидат от партии «Шор» Виолета Иванова получила 6,5% голосов. Председатель партии «Платформа "Достоинство и правда"» Андрей Нэстасе набрал 3,26% голосов, кандидат от «Партии национального единства» Октавиан Цыку - 2,02%, кандидат от ЛДПМ Тудор Делиу - 1,37%, а глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ получил 1,20%.

«В выборах приняли участие 1 364 597 избирателей, мы не высчитывали проценты явки, просто посчитали общее число участников. Если мы говорим о проценте явки от общего числа избирателей - это одна треть, если учитывать число проголосовавших участников внутри республики, то явка превысила 40%», - сообщил Чимил.

ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка превысила установленный порог в 33,33%. Но по причине того, что ни одному кандидату не удалось набрать более 50% голосов, в Молдавии состоится второй тур президентских выборов, который пройдет 15 ноября.