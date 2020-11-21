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Леонид Агутин стал лауреатом конкурса USA Songwriting Competition

Анна Назайкина
13:02 21.11.2020
Его признали лучшим среди 10 финалистов в категории «Мировые исполнители».
Леонид Агутин стал лауреатом конкурса USA Songwriting Competition
© Фото: leonid_agutin, VK

Композиция Заслуженного артиста РФ Леонида Агутина Just а Rainy Day, которую он написал совместно с гитаристом Элом Ди Меолой и продюсером Алексом Сино, завоевала первое место в одной из категорий международного песенного конкурса USA Songwriting Competition.

Агутина признали лучшим среди 10 финалистов в категории «Мировые исполнители». Ранее музыкант сообщил, что вышел в финал конкурса, который он назвал американской «Песней года», сразу в двух номинациях.

«Вот те на! Американская Песня Года у нас! Посмотрим, кто возьмет Гран-при, но ещё вчера я и о номинации не мечтал. В общем, чудеса!»,- написал Агутин в своем Instagram.

USA Songwriting Competition вручается ежегодно с 1996 года. Вчера организаторы назвали обладателей первого приза в каждой из 15 категорий премии, затем 25 ноября будут объявлены три главных победителя конкурса.

Just а Rainy Day - композиция из последнего альбома Агутина La Vida Cosmopolita, который представили в пяти номинациях «длинного списка» американской музыкальной премии Grammy. Альбом включает в себя 11 треков. В его создании приняли участие представители Кубы, Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США и России.

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