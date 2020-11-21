В стране и мире Коронавирус Мурашко передал Минздраву Армении образцы вакцины «Спутник V» Ян Брацкий Министр здравоохранения России выразил слова поддержки армянскому коллеге и пообещал оказать любую необходимую помощь в борьбе с инфекцией. © Фото: ТРК Звезда Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко во время визита в Ереван передал образцы вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» своему армянскому коллеге Арсену Торосяну. «Сегодня мы привезли образцы российской вакцины и хотели бы передать их министру здравоохранения. Наши коллеги готовы оказать и практическую и консультативную помощь», - сказал Мурашко. Первая в мире действенная вакцина от коронавирусной инфекции была произведена специалистами Минобороны РФ совместно с экспертами научного Центра имени Гамалеи. О регистрации лекарственного препарата стало известно в августе. Испытания на добровольцах показали отличные результаты и безопасность вакцины, закупкой и производством которой заинтересовались власти многих стран. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика