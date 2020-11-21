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Посольство России в Чехии возмутилось демонтажем памятника Коневу в Праге

Анна Назайкина
12:34 21.11.2020
Бронзовую фигуру маршала сняли с постамента ещё в апреле.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ondrej Deml, CTK, Globallookpress

Посольство России в Чехии выразило возмущение фактом окончательного уничтожения в Праге памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Накануне в городе был снесен пьедестал монумента.

«В очередной раз настоятельно призываем чешскую сторону предпринять шаги по возвращению ситуации в правовое русло и выполнению своих обязательств. С этой целью были инициированы российско-чешские межгосударственные консультации. О готовности к их незамедлительному началу российская сторона заявила еще полгода назад»,- сообщается на странице посольства в Facebook.

Дипломаты отметили, что их чешские партнеры от диалога в данном формате уклоняются. В посольстве подчеркнули, что считают снос памятника нарушением двухстороннего Договора о дружбе и сотрудничестве.

Бронзовую фигуру маршала, которая стояла в Праге 40 лет, сняли с постамента ещё в апреле, после чего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Напомним, что Войска 1-го Украинского фронта, которыми командовал маршал Конев, освободили Прагу от нацистов 9 мая 1945 года. Памятник был установлен в знак благодарности советскому военачальнику в 1980 году.

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