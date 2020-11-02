Курс евро на Московской бирже поднялся до 94 рублей

Курс евро на Московской бирже в ходе торгов достигал к закрытию предыдущей сессии 94,02 рубля, о чем свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 10.56 по московскому времени курс евро замедлил свой рост и продавался на уровне 93,945 рубля. Курс доллара, наоборот, подскакивал на 1,51% и доходил до 80,732 рублей.

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent упала на 3,4% до 36,62 за баррель. Нефть марки WTI подешевела на 3,82%, до 34,77 за баррель.