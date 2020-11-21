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В России за сутки выявили 24 822 новых случаев заражения COVID-19

Анна Назайкина
11:09 21.11.2020
У 23,4% инфицированных болезнь протекает бессимптомно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, Xinhua, Globallookpress

В России установлен суточный рекорд по числу случаев коронавируса. По данным оперштаба, за последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 24 822 человек, причем у 23,4% инфицированных болезнь протекает бессимптомно. Вылечиться от коронавируса удалось 26 021 пациентам, скончались - 467.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 7 168 новых случая заражения COVID-19. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 2 476 случая. Далее следует Московская область - там за сутки зафиксировали 916 заболевших коронавирусом. Наименьшее число новых случаев в Ненецком автономном округе (9) и в Чукотском автономном округе (5).

Напомним, накануне сообщалось о 24 318 новых случаях инфицирования коронавирусом. Темпы прироста за сутки составляют 1,2%. Таким образом, общее количество инфицированных достигло 2 064 748.

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