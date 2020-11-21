Закрытый из-за падения льда мост на остров Русский откроют в воскресенье

Движение по мосту на остров Русский во Владивостоке, закрытого сегодня утром из-за падения с вант кусков льда, будет восстановлено завтра. Ранее стало известно, что из-за сильного обледенения вант на мосту повредился декоративный кожух на одной из вант. На острове Русском перед мостом собралось около сотни автомобилей.



«По предварительной информации от ФКУ ДСД Дальний Восток, движение по Русскому мосту, на котором сейчас продолжается падение наледи с вант, планируется открыть завтра в районе 15:00», - сообщили в мэрии.

По информации РИА Новости, сотрудники направляют все машины к парому на мыс Поспелово, где уже собралась очередь из желающих уехать на материк.