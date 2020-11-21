В стране и мире Владимир Путин продлил до конца 2021 года действие контрсанкций в отношении Запада Ян Брацкий Глава государства дал поручение правительству обеспечить осуществление всех необходимых мер. © Фото: Пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин подписал Указ о продлении ответных санкций в отношении западный стран. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Продлить с 1 января по 31 декабря 2021 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации"», - говорится в указе. Президентский Указ вступает в законную силу со дня подписания, то есть с субботы, 21 ноября. Глава государства также распорядился обеспечить осуществление всех необходимых мер для его реализации. Соответствующие поручения даны кабинету министров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика