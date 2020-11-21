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Владимир Путин продлил до конца 2021 года действие контрсанкций в отношении Запада

Ян Брацкий
11:40 21.11.2020
Глава государства дал поручение правительству обеспечить осуществление всех необходимых мер.
Владимир Путин продлил до конца 2021 года действие контрсанкций в отношении Запада
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал Указ о продлении ответных санкций в отношении западный стран. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2021 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации"», - говорится в указе.

Президентский Указ вступает в законную силу со дня подписания, то есть с субботы, 21 ноября. Глава государства также распорядился обеспечить осуществление всех необходимых мер для его реализации. Соответствующие поручения даны кабинету министров.

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