В Гидрометцентре рассказали, когда погода в России пойдет на улучшение

На следующей неделе в европейской части России температура воздуха установится на отметке около или выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вся территория страны будет находиться под воздействием Атлантических воздушных масс к середине недели, уточнил он.

«На европейской территории страны температура будет около и выше нормы. На юге около нормы, а в умеренных широтах - на 2-3 градуса выше нормы. На азиатской территории будет по-прежнему на 12-15 градусов выше нормы», – сказал Вильфанд РИА Новости.

На минувшей неделе многие регионы страны охватила непогода. Дул сильный ветер, прошли ледяные дожди, которые стали причиной аварий, перебоев с электричеством и других проблем.