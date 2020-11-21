В стране и мире Трамп вновь заявил о своей победе на выборах президента США Виктория Ивашечкина Он также отметил, что фармацевтические компании страны запустили негативную рекламу против него во время предвыборной кампании. © Фото: Paul Hennessy, Keystone Press Agency, Globallookpress Американский лидер Дональд Трамп вновь заявил, что выиграл прошедшие выборы президента США. «Крупные фармацевтические компании запустили негативную рекламу против меня во время предвыборной кампании», - также подчеркнул Трамп на пресс-конференции, передает RT. По словам политика, он получил почти 74 миллиона голосов. Ранее верховный суд Пенсильвании отклонил иск, поданный ранее штабом лидера США Дональда Трампа. По заявлению штаба, наблюдатели имели ограниченные возможности следить за подсчетом голосов на избирательных участках в Филадельфии. Трамп также объявил о своей победе в штате Пенсильвания в соответствии с Конституцией. Политик рассказал, что в ближайшее время им будут поданы «большие иски». Они, как отметил Трамп, покажут неконституционный характер прошедших в начале ноября выборов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика