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Задержаны еще четыре участника террористической ячейки в колонии Калмыкии

Ян Брацкий
10:06 21.11.2020
Следователи также возбудили уголовные дела против начальника колонии и его заместителя.  
© Видео: СК РФ, YouTube © Фото: СК РФ

Еще четыре человека задержаны по делу о создании террористической ячейки в одной из колоний Калмыкии. Двое из них были задержаны сразу после освобождения из колонии. В качестве подозреваемых по уголовному делу проходит 44 человека, сообщает пресс-служба Следственного комитета. 

«Задержаны еще четыре лица, ранее отбывавшие наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия, при этом двое указанных лиц были задержаны при их освобождении из исправительного учреждения после отбытия наказания. В связи с тяжестью совершенного преступления следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

По данным следствия, террористическая ячейка в колонии возникла семь лет назад. Идейным вдохновителем мог быть уроженец Дагестана Шахбан Гасанов. После освобождения он объявил себя амиром и был ликвидирован в ходе спецоперации. В разные периоды в состав организованной им ячейки входили более 100 осужденных.

В колонии и в местах проживания подозреваемых были проведены обыски. Оперативниками изъята запрещенная литература и символика террористической организации.

«Таким образом, по делу в качестве подозреваемых и обвиняемых привлекаются 44 лица. В июле и октябре 2020 года в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу направлены уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением в отношении участников террористического сообщества Михаила Жигунова и Саида Сулейманова», - добавляется в сообщении.

Следствию предстоит установить всех сообщников и выяснить, какую роль в созданной организации им приходилось исполнять. Также следователи проверят задержанных на причастность к аналогичным преступлениям.

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