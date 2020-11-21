Врач рассказал, кто может заразиться коронавирусом повторно

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал категорию людей, которые с большей вероятностью могут повторно заразиться коронавирусом. Также врач подчеркнул, что случаи повторного инфицирования COVID-19 происходят крайне редко.

«Люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы, при онкологии, приеме иммунодепрессантов. Но это капли в море, доли процента от общего числа переболевших», — рассказал врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Кроме того, Болибок отметил, что повторного заражения при условии, что иных проблем со здоровьем нет, ожидать не стоит.

«В случае повторного контакта защитная система срабатывает, не давая заболеть. По сути, повторные контакты после болезни или вакцинации делают иммунитет к конкретному возбудителю более долговечным», — заявил иммунолог.

Болибок уточнил, что контакт с вирусом после перенесенного коронавируса в некоторой степени даже усилит защитную функцию организма, однако в таком случае человек может на некоторое время стать бессимптомным носителем инфекции.