Назван пик заразности коронавируса

Зараженный коронавирусом человек представляет наибольшую опасность для других за два-три дня до того, как у него появятся характерные признаки наличия инфекции - например, кашель или потеря обоняния. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, отметив, что именно в этот период концентрация COVID-19 в верхних дыхательных путях может быть самой высокой.

По словам специалиста, именно высокий уровень выделения коронавируса из верхних дыхательных путей, который есть даже у болеющих легкой формой, и является основным признаком заразности. Таким образом, заболевшие могут активно распространять вирус в первую неделю после заражения.

Позднее выделение жизнеспособного вируса из организма уменьшается, но оно может продолжаться до десяти дней в случае легкой формы COVID-19, подчеркнула Пшеничная в беседе с «Российской газетой».

При средне-тяжелой и тяжелой формах, добавила эксперт, этот период может увеличиваться до трех недель. В отдельных случаях, например, если у пациента угнетенный иммунитет, жизнеспособный вирус может выделяться до 70 дней, а обломки генетического материала коронавируса, определяемые при помощи ПЦР, - до 90 дней, а по некоторым данным, даже до 105 дней.

В заключении эпидемиолог сообщила, что переболевший коронавирусной инфекцией человек может быть безопасен для окружающих лишь после отрицательного ПЦР-теста.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали основные отличия симптомов COVID-19 от гриппа. К ним, в частности, отнесли боли в груди и ощущение давления в этой области, и рекомендовали в случае обнаружения у себя этих признаков болезни немедленно обращаться к врачу.