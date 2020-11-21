Шойгу проинформировал главу Минобороны и премьера Армении о ходе миротворческой миссии в Карабахе

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, по поручению президента России Владимира Путина, совершил рабочий визит в Армению. В Ереване Шойгу провел встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой оборонного ведомства республики Вагаршаком Арутюняном.

В рамках встреч обсуждался широкий спектр актуальных тем, касающихся поддержания режима прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе и реализации положений трехстороннего заявления президента Российской Федерации, президента Республики Азербайджан и премьер-министра Республики Армения от 10 ноября 2020 года.

Министр обороны России детально проинформировал премьер-министра Армении Никола Пашиняна и министра обороны Армении Вагаршака Аратюнана о ходе миротворческой операции в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, развертывании на местах подразделений российского миротворческого контингента и наблюдательных постов, организации мониторинга за прекращением боевых действий, а также решении гуманитарных задач.

«Мы прилетели с конкретными задачами. Вы знаете, что после подписанного трехстороннего заявления, перебросили миротворческий контингент. За эти дни мы встали практически на всей территории Карабаха. Выставлено 23 поста. Мы контролируем дорогу на Степанакерт, обеспечиваем возвращение беженцев. Теперь уже налажена мирная жизнь и с нашей стороны основная задача - это недопущение кровопролития. Это та задача, которую перед нами поставил наш Верховный главнокомандующий», - заявил Сергей Шойгу.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Россию за восстановление мира в Нагорном Карабахе.

Ранее стало известно, что по указанию министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования (центры координации гуманитарного реагирования «Север» и «Юг», сводный отряд МЧС России) в Нагорном Карабахе дополнительно сформированы пять центров.

Созданы центры гуманитарного разминирования, примирения враждующих сторон (в том числе отдел психологической работы, транспортного обеспечения, медицинского обеспечения, торгово-бытового обеспечения.

Организационное ядро Межведомственного центра гуманитарного реагирования 19 ноября 2020 года самолетами военно-транспортной авиации доставлено в Нагорный Карабах.