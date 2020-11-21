Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Шойгу проинформировал главу Минобороны и премьера Армении о ходе миротворческой миссии в Карабахе

Ян Брацкий
10:28 21.11.2020
Глава Минобороны России сообщил, что миротворцы выставили 23 поста, взяли под контроль дорогу на Степанакерт и обеспечивают безопасность возвращения беженцев.
Шойгу проинформировал главу Минобороны и премьера Армении о ходе миротворческой миссии в Карабахе
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, по поручению президента России Владимира Путина, совершил рабочий визит в Армению. В Ереване Шойгу провел встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой оборонного ведомства республики Вагаршаком Арутюняном.

В рамках встреч обсуждался широкий спектр актуальных тем, касающихся поддержания режима прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе и реализации положений трехстороннего заявления президента Российской Федерации, президента Республики Азербайджан и премьер-министра Республики Армения от 10 ноября 2020 года.

Министр обороны России детально проинформировал премьер-министра Армении Никола Пашиняна и министра обороны Армении Вагаршака Аратюнана о ходе миротворческой операции в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, развертывании на местах подразделений российского миротворческого контингента и наблюдательных постов, организации мониторинга за прекращением боевых действий, а также решении гуманитарных задач.

«Мы прилетели с конкретными задачами. Вы знаете, что после подписанного трехстороннего заявления, перебросили миротворческий контингент. За эти дни мы встали практически на всей территории Карабаха. Выставлено 23 поста. Мы контролируем дорогу на Степанакерт, обеспечиваем возвращение беженцев. Теперь уже налажена мирная жизнь и с нашей стороны основная задача - это недопущение кровопролития. Это та задача, которую перед нами поставил наш Верховный главнокомандующий», - заявил Сергей Шойгу.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Россию за восстановление мира в Нагорном Карабахе.

Ранее стало известно, что по указанию министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования (центры координации гуманитарного реагирования «Север» и «Юг», сводный отряд МЧС России) в Нагорном Карабахе дополнительно сформированы пять центров.

Созданы центры гуманитарного разминирования, примирения враждующих сторон (в том числе отдел психологической работы, транспортного обеспечения, медицинского обеспечения,  торгово-бытового обеспечения.

Организационное ядро Межведомственного центра гуманитарного реагирования 19 ноября 2020 года самолетами военно-транспортной авиации доставлено в Нагорный Карабах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:06 В стране и мире
Видео
Задержаны еще четыре участника террористической ячейки в колонии Калмыкии
09:00 В стране и мире
С нового года российские автолюбители смогут самостоятельно укомплектовать автомобильную аптечку
07:39 В стране и мире
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым отказался от примирения с актером
07:24 В стране и мире
Видео
Кибератаки на фоне пандемии: эксперт рассказал, как обезопасить себя от вредоносных рассылок
02:18 В стране и мире
В Госдуму внесли законопроект о «вынужденных безработных»
Популярное
Популярное
Видео
Начало драки из-за маски в маршрутке в Ленобласти попало на видео
СМИ сообщили об ужасающем состоянии боевой авиации США
Видео
Покоривший TikToк и Instagram пенсионер раскрыл секрет своего успеха
В Москве найдено тело актрисы из сериала «Глухарь»
Исследователь обнаружил на снимках группы Дятлова «обломки космического аппарата»
Видео
Бушующая стихия: в Воронежской области горят леса на площади 65 гектаров
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.