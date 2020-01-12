Чудесное спасение: мужчина месяц прожил в снежной пещере с маслом и ананасами

Удивительная история спасения произошла на Аляске: там нашли мужчину, который почти месяц пытался выжить в сильный мороз, оставшись без крыши над головой. Из-за неисправности дровяной печи у него полностью сгорел дом.

Все, что удалось спасти мужчине - это несколько одеял, спальный мешок и консервы. Три недели он питался только арахисовым маслом и ананасами.

Чтобы укрыться от ветров и морозов, мужчина построил снежную пещеру. А рядом с ней крупными буквами написал на снегу слово «SOS», пишет NBC News.

Надпись заметили пролетавшие на вертолете военные, которые и спасли американца.