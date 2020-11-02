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Вирусолог пояснил, как у не болевшего COVID-19 могут появиться антитела

Тамара Астапенкова
10:59 02.11.2020
По словам Анатолия Альтштейна, многие переносят коронавирус бессимптомно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ricardo Rubio, Keystone Press Agency, Globallookpress

У человека, который не болел COVID-19, могут появиться антитела. Об этом «Звезде» рассказал вирусолог, доктор медицинский наук Анатолий Альтштейн.

По его словам, сейчас много частных компаний занимаются тестированием на коронавирусную инфекцию и на антитела. Неизвестно, кто-то контролирует качество этих тест-систем или нет, уточнил профессор.

«Тест-системы, с помощью которых проводят диагностику, находятся под большим вниманием и проверяются. То, что касается тестов на антитела, то здесь может быть много частных инициатив, и качество этих тестов не всегда точно известно», - пояснил Альтштейн.

Он заявил, что у человека, не болевшего коронавирусом, вполне могут появиться антитела. Вирусолог напомнил, что большая часть заболевших переносит COVID-19 бессимптомно.

«Это даже не болезнь, а инфекция. Есть вирус в организме. Он размножается. Человек не болеет, поэтому он не пойдет проверяться на коронавирус. А потом у него оказываются антитела. Такое возможно вполне», - заявил Альтштейн.

Ранее врач Евгений Комаровский заявил о странной особенности коронавируса, в результате которой у пациентов с признаками инфекции часто бывает отрицательный результат. А люди, ничем не болевшие, имеют антитела к COVID-19 антитела.

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