СМИ: в Подмосковье из арбалета застрелили «колбасного короля»

В Московской области из арбалета застрелен «колбасный король» Владимир Маругов. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник

По информации «Интерфакса», в дом бизнесмена в деревне Аносино проникли двое неизвестных в масках.

«Они связали бизнесмена и его сожительницу, после чего мужчина был застрелен из арбалета», - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что женщина сбежала через окно и вызвала полицию из дома соседей.

Также, по данным источника, правоохранителями был обнаружен автомобиль подозреваемых в преступлении. Самим нападавшим удалось скрыться.

Напомним, что чуть больше года назад в ДТП на Фрунзенской набережной в Москве погиб сын «колбасного короля» Александр Маругов.

Свое прозвище Владимир Маругов получил из-за того, что владел несколькими колбасными заводами.