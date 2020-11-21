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В МИД России рассказали о новых программах сотрудничества с партнерами в Европе

Анна Касаткина
00:50 21.11.2020
В настоящее время идет подготовка аналогичных программ на период до 2027 года.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Greg Montani, Pixabay

Взаимовыгодная совместная работа предпринимателей остается одним из основных элементов обеспечения стабильности и добрососедства на севере Европы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Грушко.

По его словам, сохранить это партнерство сейчас особенно важно.

«В условиях обострения глобальной конкуренции предпринимаются серьезные усилия, чтобы ослабить и расколоть большую Европу, вернуть ее к состоянию холодного мира, подорвать выстраивающиеся десятилетиями партнерства между Россией и ЕС», – сказал Грушко.

Дипломат напомнил, что политика «Северное измерение» как раз появилась на свет благодаря взаимодействию России с Европой. Грушко также отметил существующее сотрудничество со странами-партнерами.

«Успешно осуществляется восемь программ приграничного межрегионального сотрудничества между Россией и государствами ЕС с участием Норвегии и Белоруссии. Полным ходом идет подготовка аналогичных программ на период до 2027 года», – пояснил он.

«Северное измерение» - совместная политика Европейского союза, России, Норвегии и Исландии для развития сотрудничества между странами в Северной Европе. Ее целью является укрепление стабильности, экономическое сотрудничество, поддержание устойчивого развития в регионе.

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