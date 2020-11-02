В стране и мире Коронавирус Назван положительный эффект от пандемии коронавируса Анна Назайкина По мнению эколога, у россиян изменилось отношение к окружающей среде. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress Директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов заявил, что пандемия COVID-19 повлекла за собой положительные изменения в привычках россиян, касающихся окружающей среды. Прошедшие месяцы пандемии коронавируса дали экспертам возможность оценить долгосрочные последствия пандемии. По мнению Пукалова, следствием закрытия границ стало более бережное отношение к «своему кусочку земли». «Мне очень импонирует изменение общего настроя людей. Люди стремятся за город, люди стремятся работать на удаленке и меньше передвигаться на машинах. При этом многие стремятся жить на земле. Очень важно, когда у человека появляется свой маленький кусочек земли, который он обихаживает...Если человек навел порядок на своей земле, то он больше не будет гадить, где попало», – заявил эколог в интервью радио Sputnik. Также Пукалов назвал и негативные последствия для окружающей среды, последовавшие за пандемией коронавируса. Эксперт отметил появление большого количества отходов в виде одноразовых масок и упаковок от антисептиков. Однако, по мнению эколога, положительных последствий от пандемии гораздо больше, чем негативных. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика