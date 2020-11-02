Иммунолог объяснил, может ли простуда защитить от коронавируса

Вирусы, находящиеся в организме человека, с большой долей вероятности могут конкурировать друг с другом. Такое мнение выразил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Он отметил, что так называемые «домашние» вирусы активно противостоят «чужим», однако актуально ли это в случае с коронавирусом, пока не известно.

«Известный факт, что наши "домашние" вирусы, такие как цитомегаловирус, герпес, в какой-то момент вызывают увеличение выработки интерферонов, то есть естественных факторов защиты. Это может стать даже защитой от внешних новых вирусов, в том числе от коронавируса и гриппа», - сказал он в интервью радио Sputnik.

Врач добавил, что теоретически защитить от коронавируса может даже легкая начавшаяся простуда. Однако точно узнать, насколько это эффективно, можно только путем экспериментов.

«Например, англичане собираются заражать людей искусственно, чтобы понять, что будет», - сказал Жемчугов.

В России же, добавил иммунолог, подобные эксперименты запрещены на законодательном уровне.

Ранее ученый спрогнозировал пик пандемии коронавируса в Москве. По подсчетам, он придется на 14 декабря.