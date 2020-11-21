Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Ученые рассказали об опасности первых дней после заражения COVID-19

Виктория Ивашечкина
00:34 21.11.2020
По словам специалистов, информирование о симптомах заболевания, вызванного COVID-19, являются одними из лучших мер, способных сдерживать распространение инфекции.
Ученые рассказали об опасности первых дней после заражения COVID-19
© Фото: Salvatore Laporta, Keystone Press Agency, Globallookpress

Шотландские исследователи из Сент-Эндрюсского университета выяснили, что пик активности COVID-19 наступает в течение пяти дней с момента появления первых симптомов. Следовательно, в это время заразившийся человек наиболее опасен для окружающих.

Специалисты подчеркивают, что данная особенность позволяет коронавирусу распространяться быстрее, чем два других зоонозных вируса - SARC-CoV и MERS-CoV. Именно у последних период активности приходится на более поздние сроки заболевания, то есть около недели и десяти дней соответственно, передает The Lancet

Также ученые напомнили, что самоизоляция и информирование общества о симптомах заболевания, вызванного COVID-19, до сих пор являются одними из лучших мер, способных сдерживать распространение инфекции.

Ранее в Минздраве рассказали, что инфицированный коронавирусом после появления симптомов остается заразным еще 10-20 дней, в зависимости от тяжести. заболевания.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
22:20 В стране и мире
Путин назначил руководителем канцелярии президента Андрея Казакова
18:48 В стране и мире
Видео
Шойгу: российские миротворцы завершили развертывание в Карабахе
17:47 В стране и мире
Видео
Склад стройматериалов и мебели: корреспондент «Звезды» посетил место, где удерживали семилетнего мальчика
16:31 В стране и мире
Видео
СМИ сообщили о захвате в офисе в Тбилиси 10 заложников
14:54 В стране и мире
ЦИК объявил Санду победителем президентских выборов в Молдавии
Популярное
Популярное
В Москве найдено тело актрисы из сериала «Глухарь»
Видео
Начало драки из-за маски в маршрутке в Ленобласти попало на видео
Найдено революционное средство против рака
Исследователь обнаружил на снимках группы Дятлова «обломки космического аппарата»
Смертоносное оружие: американский журнал оценил мощь российской огнеметной системы ТОС-2
Видео
Бушующая стихия: в Воронежской области горят леса на площади 65 гектаров
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.