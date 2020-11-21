Ученые рассказали об опасности первых дней после заражения COVID-19

Шотландские исследователи из Сент-Эндрюсского университета выяснили, что пик активности COVID-19 наступает в течение пяти дней с момента появления первых симптомов. Следовательно, в это время заразившийся человек наиболее опасен для окружающих.

Специалисты подчеркивают, что данная особенность позволяет коронавирусу распространяться быстрее, чем два других зоонозных вируса - SARC-CoV и MERS-CoV. Именно у последних период активности приходится на более поздние сроки заболевания, то есть около недели и десяти дней соответственно, передает The Lancet.

Также ученые напомнили, что самоизоляция и информирование общества о симптомах заболевания, вызванного COVID-19, до сих пор являются одними из лучших мер, способных сдерживать распространение инфекции.

Ранее в Минздраве рассказали, что инфицированный коронавирусом после появления симптомов остается заразным еще 10-20 дней, в зависимости от тяжести. заболевания.