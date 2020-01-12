Жители Сирии получили от российских военных 1,5 тонны продовольствия
В этот раз помощь пришла жителям поселка Ширан, расположенного в провинции Алеппо.
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Российские военные раздали полторы тонны продовольствия жителям Сирии. Гуманитарную помощь привезли на север страны - в поселок Ширан.
До войны в Ширане ткали ковры для всей провинции Алеппо, но боевики разрушили населенный пункт. В поселке и его окрестностях остались десятки семей, потерявших кормильцев.
Офицеры Центра по примирению враждующих сторон привезли в поселок наборы с мукой, сахаром, рисом, сгущенкой и чаем.