Жители Сирии получили от российских военных 1,5 тонны продовольствия

Российские военные раздали полторы тонны продовольствия жителям Сирии. Гуманитарную помощь привезли на север страны - в поселок Ширан.

До войны в Ширане ткали ковры для всей провинции Алеппо, но боевики разрушили населенный пункт. В поселке и его окрестностях остались десятки семей, потерявших кормильцев.

Офицеры Центра по примирению враждующих сторон привезли в поселок наборы с мукой, сахаром, рисом, сгущенкой и чаем.