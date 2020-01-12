В ЦБ раскрыли новые схемы пенсионных выплат

Пенсионные накопления можно будет перевести на счет гарантированного пенсионного плана в рамках одного НПФ в режиме реального времени без потерь инвестиционного дохода и комиссий.

Как рассказал «Российской газете» первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов, перевод накоплений в другой фонд произойдет через пять лет после того, как гражданин подаст заявление. При этом текущие платежи, по его словам, сразу будут зачисляться на открытый в новом месте счет.

Для граждан, оставивших накопления в ПФР (так называемые молчуны), действует такая же схема.

Швецов добавил, что при переводе накопленных средств в ГПП одновременно делать новые отчисления не обязательно. После перевода средств в новую систему гражданин через смартфон сможет следить за состоянием своего счета.

«Это удобная система, дающая осязаемость пенсионных накоплений для человека», - отметил он.

Банк России и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений - гарантированный пенсионный план. Она позволит гражданам страны самим финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства. Предполагается, что система будет носить добровольный характер, а накопления в ней будут гарантированы государством.