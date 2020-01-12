В Сергиевом Посаде сгорел огромный ангар с металлоломом: видео
Информация о происшествии в поселке Скоропусковский поступила утром 12 января.
© Видео: МЧС РФ, Артур Рафаелян, Дмитрий Зяблицев VK © Фото: МЧС РФ, Артур Рафаелян, Дмитрий Зяблицев VK
На территории промзоны в поселке Скоропусковский сгорел склад-ангар, использующийся для хранения металла, сообщили в ГУ МЧС РФ по Московской области .
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение склада по всей площади - 1000 кв. метров», - уточнил сотрудник пресс-службы ведомства Алексей Херсонец.
Для локализации возгорания были привлечены 25 сотрудников МЧС и 7 единиц техники.
Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.
Устранить пожар спасателям удалось в 6.50 по московскому времени.