В РАН заявили, что геофизики США извинились за отказ от публикации научной статьи только перед израильским коллегой

Американский геофизический союз, который ранее отказался принимать к рассмотрению для публикации научную статью российско-израильских ученых, письменно извинился только перед иностранным соавтором статьи. Об этом сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Он напомнил, что труд был написал тремя российским специалистами и ученым из Израиля.

«Американский геофизический союз извинился перед авторами статьи. Но по крайней мере на день этого извинения - это была вторая половина пятницы - это извинение было принесено не российским авторам, а Колину Прайсу, израильтянину», - сказал Сергеев ТАСС.

Напомним, что геофизики США отказались публиковать научную статью «Новая связь между Эль-Ниньо - Южным Колебанием и атмосферным электричеством», которая была подготовлена к публикации в журнале Geophysical Research Letters российскими учеными из Института прикладной физики РАН, из-за того, что РФ находится под санкциями.

После того, как информация об отказе была обнародована, в США принесли извинения авторам статьи и назвали произошедшее ошибкой.

Руководитель РАН уверен, что для того, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, нужно расширять международное научное сотрудничество.