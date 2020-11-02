Более 5 миллиардов рублей направят в регионы РФ на бесплатные лекарства для пациентов с COVID-19

Правительство России направит более 5 миллиардов рублей на бесплатные лекарства для больных с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Более 5,04 миллиарда рублей выделено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных новой коронавирусной инфекцией», - говорится в сопроводительной записке, опубликованной на сайте правительства.

Уточняется, что речь идет о пациентах, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Таким больным для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений назначаются комбинированные схемы лечения, а все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Отмечается, что деньги на эти цели направят из резервного фонда правительства.

Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1 миллиарда рублей, на оснащение лабораторий для диагностики коронавируса. Эти деньги будут распределены между 84 российскими регионами.