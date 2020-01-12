«Память поколений»: ветеран войны в Чечне ведет неравный бой с онкозаболеванием

Телеканал «Звезда» продолжает рассказывать о благотворительных акциях фонда «Память поколений». Этот проект помогает современным героям, которые сами оказались в трудной жизненной ситуации.

Новая история - об Алексее Митутове, ветеране боевых действий, он прошел еще Первую чеченскую войну. Но сейчас оказался лицом к лицу с еще более страшным противником - онкологическим заболеванием.

У Алексея есть три дочери, и еще недавно они были уверены, что их жизнь похожа на сказку.

«Заболел живот несильно после еды. Обратился к врачу, там мне терапевт выписал лекарства. Подумал, может, после праздников... салатов поел...» - вспоминает о том, как он узнал, что у него рак, мужчина.

Сейчас из-за злокачественной опухоли больница стала его вторым домом - в ней он проводит по восемь месяцев.

Во время Первой чеченской войны батальон Алексея Митутова зачищал районы от боевиков. Говорит, ему повезло - сам вернулся в Москву без единого ранения. Теперь у него новый бой - с болезнью.

«Пациент был включен в программу новых препаратов. Не удалось достичь ремиссии заболевания и в настоящий момент практически отсутствуют эффективные подходы к лечению в этой клинической ситуации», - поясняет гематолог Кирилл Лепик.

Но надежда все-таки есть: Алексея ждут в Китае. Только там способны остановить рост опухоли. На лечение нужно 5 миллионов рублей, которых у семьи, конечно, нет.

Митутовы живут в тесной однушке на окраине Москвы, Алексей не работает уже полгода, важна любая сумма. Общими усилиями даже маленькая сумма - не мелочь. Для этого нужно отправить сообщение на короткий номер: 2206.

«Есть единственный шанс - это клеточная терапия, которая не оказывается на территории России. Характер таких онкологических иммунных заболеваний - они развиваются стремительно», - объясняет Директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова.

Но пока в борьбе выигрывает болезнь. Алексей похудел на 20 килограммов, из дома выходит редко - каждый шаг причиняет боль. А на стенах висят фотографии из путешествий - из Турции, из Петербурга.

Сейчас вместо поездок есть лишь прогулки на балкон. Но главное - рядом родные, которые знают боевой характер главы семьи.