Собянин заявил о приближении победы над пандемией COVID-19
По мнению столичного мэра, для пациентов вскоре снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача.
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Победа над пандемией коронавируса близка. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача», - написал градоначальник в своем личном блоге.
За время пандемии в Москве было зарегистрировано 533 068 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки суточный прирост заразившихся для столицы составил 6 438.
По стране за все время официально было выявлено 2 015 608 случаев инфицирования коронавирусом.