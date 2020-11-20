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СМИ сообщили о планах кабмина ликвидировать Россвязь и Роспечать

Ян Брацкий
09:39 20.11.2020
По данным прессы, инициатива может быть продиктована реформой системы государственного управления, которая начинается в следующем году.
СМИ сообщили о планах кабмина ликвидировать Россвязь и Роспечать
© Фото: Konstantin Kokoshkin Globallookpress

Правительство может ликвидировать Россвязь и Роспечать. Об этом сообщает РБК со ссылкой на неназванный источник в правительстве и собеседника, близкого к одному из профильных ведомств.

По  данным издания, предположительно, после реформы функции этих Федеральных агентств передут к Минцифры. Утверждается, что структурные изменения - часть плана по осуществлению системной оптимизации госуправления.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин озвучил задачи по оптимизации системы государственного управления. В рамках реформы, которая стартует первого января 2021 года, в министерствах и их подразделениях сократят от пяти до десяти процентов должностей чиновников.

С момента своего образования в 2004 году Роспечать оказывает госуслуги и управляет имуществом в сфере печати и телерадиовещания. Основная функция ведомства заключалась в выдаче господдержки печатным и электронным СМИ, а также книгоиздателям и телеканалам.

Россвязь была создана в том же году и на тот момент находилась в введении министерства транспорта и связи. Агентство занимается управлением и восстановлением единой сети электросвязи России при чрезвычайных ситуациях.

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