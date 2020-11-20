Мимо Земли пролетит астероид стоимостью в 17 миллиардов долларов

Огромный астероид приближается к Земле. Космическая глыба достигает в диаметре 820 метров. Ученые рассчитали траекторию ее полета и выяснили, что 29 ноября она пронесется на огромной скорости мимо нашей планеты на расстоянии, превышающем в 11 раз интервал между Землей и Луной.

Никакой угрозы для людей астероид с кодовым названием 153201 (2000 WO107) не представляет, сообщается на официальном сайте Центра изучения околоземных объектов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.

Астероид был открыт учеными ровно 20 лет назад. Спустя три года небесное тело взяли под постоянное наблюдение. Расчеты показывают, что космический скиталец вернется в 2140 году и пролетит уже гораздо ближе, на расстоянии менее, чем от Земли до Луны.

Исследователи уверены, что в недрах огромного камня находятся полезные и редкие ископаемые. Стоимость содержимого астероида, а это никель, железо и кобальт, может достигать более 17 миллиардов долларов.