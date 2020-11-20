Эксперт рассказал, от установки каких приложений на смартфон следует отказаться

Получить личную информацию о человеке в эпоху технологического прогресса максимально просто. Зачастую этим пользуются злоумышленники. Чтобы узнать личные данные своей жертвы, ее корпоративные секреты и украсть деньги с банковского счета - достаточно получить доступ к мобильному телефону.

Об этом «Звезде» рассказал исследователь мобильных угроз Виктор Чебышев. Эксперт раскрыл схемы мошенников и рассказал о способах защиты от них.

«На современных устройствах установленное приложение может получить доступ ко всем данным абонента. Вирус получает полный доступ и злоумышленник могут получить все данные. Бывали случаи, когда "троянец" переводил деньги с банковских счетов или крал корпоративную информацию», - рассказал Чебышев.

В большинство современных гаджетов уже встроены антивирусные программы, добавил он. Они разработаны компанией-производителем и интегрированы в системы смартфона. Один из способ защиты - блокировка установки приложений, среди которых могут быть зараженные, из сторонних источников.

«Но бывает, что инфицированное приложение мошенники загружают в официальный магазин. Тут у пользователя тоже есть шансы обезопасить себя. Необходимо обратить внимание на разрешения для приложения. Если оно запрашивает доступ к камере, фотографиям, списку контактов, дисплею и так далее - от его установки лучше отказаться», - считает эксперт.

Многие удачные попытки кражи личных данных или денежных средств мошенники осуществляют путем звонков на телефон своей жертвы. Так, например, девять из десяти банковских операций мошенники совершают с помощью звонка. В Минцифре, учитывая эту статистику, предложили блокировать номера злоумышленников уже после первых звонков.