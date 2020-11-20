Отец найденного во Владимирской области ребенка рассказал о его состоянии

Ребенок из Владимирской области, который пропал почти два месяца назад по пути из школы и был найден только сейчас, чувствует себя хорошо. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал его отец Александр Роговцев.

«Он сейчас отдыхает. Поздно легли. А так, все нормально. Настроение хорошее. Малыш дома», - сообщил мужчина.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области нашли живым мальчика, который пропал по дороге из школы 28 сентября.

Выяснилось, что семилетний Савелий Роговцев был похищен. Все это время он находился в руках 26-летнего мужчины, в частном доме, в одной из окрестных деревень. Разыскать ребенка и вычислить местонахождение похитителя полицейским помогли зарубежные коллеги из Интерпола.

Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области, уточнил, что сейчас здоровью и жизни ребенка ничего не угрожает. По его словам, мальчик был передан родителям после обследования в центральной районной больнице. Обследование показало, что школьник полностью здоров.

По предварительным данным, похититель ребенка страдает психическими заболеваниями.