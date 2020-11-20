В ВОЗ рекомендовали не использовать ремдесивир при лечении больных коронавирусом

Использовать противовирусный препарат ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19 не рекомендуется, независимо от того, насколько тяжело протекает болезнь. Об этом говорится в сообщении ВОЗ.

По данным организации, в настоящий момент нет каких-либо доказательств того, что препарат способствует скорому выздоровлению либо уменьшает необходимость вентиляции легких. Отмечается, что ВОЗ проводит исследование ремдесивира как потенциально эффективного средства лечения тяжелобольных коронавирусной инфекцией, но роль лекарства в клинической практике пока остается неопределенной.

Рекомендации Всемирной организации здравоохранения основаны на новом обзоре фактической информации, который сравнивает воздействие нескольких препаратов для лечения коронавируса. В обзор включены данные четырех международных исследований с участием свыше семи тысяч зараженных COVID-19 пациентов.

Специалисты ВОЗ тщательно изучили всю информацию и сошлись во мнении, что ремдесивир не оказывает существенного влияния на смертность или иные важные для пациентов результаты, такие как необходимость механической вентиляции легких либо время для клинического улучшения.

«На основе имеющихся сейчас данных нет никаких доказательств того, что препарат действительно улучшает важные для пациентов показатели», - подчеркивают специалисты ВОЗ.

При этом эксперты поддержали идею проведения дальнейших исследований с использованием ремдесивира, в том числе для сбора дополнительной информации по его влиянию на определенные группы пациентов.