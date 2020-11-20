Военнослужащие Азербайджана вошли в Агдамский район в Карабахе

Военнослужащие Вооруженных Сил Азербайджана вошли в Агдамский район согласно положениям трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает оборонное ведомство страны.

«Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и президентом Российской Федерации, подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район 20 ноября», - цитирует заявление РИА Новости.

Десятого ноября главы Российской Федерации, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о полном прекращении огня и боевых действий на территории всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Согласно договоренностям, Баку и Ереван должны приступить к мирным переговорам и начать обмен раненными и телами убитых. При этом, часть территорий непризнанной республики отошла Азербайджану.

Для контроля над соблюдением взятых на себя обязательств в регион вводится контингент российских миротворцев. Они же обеспечивают безопасность беженцев, возвращающихся в свои дома.