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Военнослужащие Азербайджана вошли в Агдамский район в Карабахе

Ян Брацкий
07:37 20.11.2020
Десятого ноября главы Российской Федерации, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Военнослужащие Азербайджана вошли в Агдамский район в Карабахе
© Фото: Celestino Arce Lavin, ZUMAPRESS, Globallookpress

Военнослужащие Вооруженных Сил Азербайджана вошли в Агдамский район согласно положениям трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает оборонное ведомство страны.

«Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и президентом Российской Федерации, подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район 20 ноября», - цитирует заявление РИА Новости.

Десятого ноября главы Российской Федерации, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о полном прекращении огня и боевых действий на территории всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Согласно договоренностям, Баку и Ереван должны приступить к мирным переговорам и начать обмен раненными и телами убитых. При этом, часть территорий непризнанной республики отошла Азербайджану.

Для контроля над соблюдением взятых на себя обязательств в регион вводится контингент российских миротворцев. Они же обеспечивают безопасность беженцев, возвращающихся в свои дома.

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