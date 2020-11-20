В Приморье без света остались 169 тысяч человек

Число жителей Приморья, которые из-за неблагоприятной погодной ситуации остались без электричества, возросло до 169 тысяч. Об этом информирует правительство региона.

«В ликвидации аварий на электросетях в городах и районах Приморского края задействовано 367 специалистов в составе 99 бригад, а также 157 единиц техники. По состоянию на 9.00 пятницы, 20 ноября, без света остаются более 169 тысяч приморцев», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте приморского кабмина.

Отмечается, что отключения электроэнергии зафиксированы в Шкотовском, Надеждинском, Партизанском районах, Владивостокском, Артемовском городских округах, Фокино, Большом Камне, Спасске-Дальнем.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в связи с неблагоприятной погодной обстановкой в регионе будет введен режим ЧС.

В четверг, 19 ноября, на многие регионы России, в том числе и на Приморский край, обрушился ледяной дождь, что привело к многочисленным повреждениям линий электропередач, авариям, заторам на дорогах, а также травмам среди местных жителей.