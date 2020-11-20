В Степанакерт прибыла очередная колонна беженцев в сопровождении миротворцев РФ

В Степанакерт прибыла очередная колонна с беженцами в сопровождении российских миротворческих сил. В Нагорный Карабах с территории Армении вернулось еще 1235 человек.

Двадцать семь автобусов в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта.

Обеспечение безопасности возвращения беженцев и безопасности перемещения через линию соприкосновения мирных жителей для возвращения в свои дома организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие.

По указанию министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в рамках реализации Указа президента Российской Федерации Владимира Путина «О дополнительных мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе» Минобороны России приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

Четырнадцатого ноября 2020 года в составе миротворческого контингента РФ в Степанакерте развернута оперативная группа формируемого Центра под руководством генерал-майора Андрея Волкова, которая обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах.