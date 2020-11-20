Бушующая стихия: мощный смерч у черноморского побережья Абхазии попал на видео

Разрушительный смерч пронесся вдоль черноморского побережья Абхазии. Огромная воронка прошла всего в нескольких метрах от местного дельфинария и «Курорта Пицунда».

Сильные порывы ветра снесли заборы, разбили окна в зданиях и повалили деревья. Стихия бушевала около 15 минут, после чего внезапно исчезла. В дельфинарии сообщили, что животные и сотрудники не пострадали, работники и посетители пансионата также смогли вовремя укрыться в зданиях.

По словам метеорологов, смерчи в это время года обычно редкость для черноморского побережья, тем не менее, в последнее время, по непонятным пока причинам, их наблюдают все чаще.