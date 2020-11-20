Власти Приморья введут режим ЧС из-за сложной погодной обстановки в регионе

Власти Приморья в связи со сложной погодной обстановкой готовятся ввести режим ЧС. Соответствующее заявление сделал глава региона Олег Кожемяко.

«Рвутся провода, падают опоры, деревья. Наиболее сложная обстановка сложилась во Владивостоке и Артеме - около 150 тысяч человек до сих пор остаются без света, воды и тепла», - приводит сайт регионального правительства слова губернатора.

Кожемяко отметил, что в связи со сложившейся ситуацией энергетики вели работу в течение всей минувшей ночи, однако их труды, к сожалению, желаемого результата не принесли.

«Ситуация ухудшается. Сейчас нужно, в первую очередь, обеспечить подачу электроэнергии на насосные станции систем водоснабжения, котельные, организовать работу по расчистке улиц, оказать помощь энергетикам по устранению аварий», - подчеркнул глава Приморья.

Днем ранее на многие регионы России, в том числе и на Приморье, обрушился ледяной дождь, что привело к многочисленным повреждениям линий электропередач, авариям, заторам на дорогах, а также травмам среди местных жителей.