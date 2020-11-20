Минэкономразвития предложило выдавать ВНЖ в обмен на инвестиции в экономику

Иностранные граждане смогут получать вид на жительство (ВНЖ) в России в обмен на инвестиции в местный бизнес в упрощенном порядке. Соответствующий законопроект разработали в Минэкономразвития.

Так, для получения права на долгосрочное проживание на территории страны иностранцы должны соблюсти одно из предложенных ведомством условий.

Можно вложить в открытое ИП не менее десяти миллионов рублей, а также трудоустроить не менее десяти человек. Также среди возможностей получить ВНЖ в упрощенном порядке - владение российской компанией при вкладе в сумме 15 миллионов рублей или иностранной с вложением 50 миллионов рублей. При этом, компания должна активно присутствовать на рынке не менее трех лет.

Кроме того, можно инвестировать в российский бизнес от 15 миллионов рублей, уплатить не менее шести миллионов налогов и трудоустроить не мене 25 человек. Еще ВНЖ можно получить в случае владения на протяжении трех лет российскими облигациями или недвижимостью стоимостью 30 миллионов рублей.

«Предоставление вида на жительство должно быть стимулом для иностранных граждан, заинтересованных во вложениях в нашу экономику, но не формировать ложных предпосылок к получению миграционного статуса», - приводят «Известия» слова первого замглавы Минэкономразвития Михаила Бабича.

Предлагаемые меры, с его слов, призваны стимулировать развитие и технологическое обновление национальной экономики, а также создать высокопроизводительные рабочие места с высокой заработной платой.

Согласно законопроекту, обладатель ВНЖ сможет получить полис ОМС и ему станут доступны все социальные услуги. Кроме того, такой человек сможет легально работать в стране без оформления необходимых документов и получения разрешений.