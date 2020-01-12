Пилот сбитого украинского лайнера перед катастрофой говорил с Тегераном

Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ), разбившегося в Иране, перед катастрофой до последнего вел переговоры с аэропортом Тегерана.

Как установило расследование, летчик согласовывал маршрут с диспетчером в аэропорту, который указывал экипажу, как действовать на маршруте.

По словам главы «Международных авиалиний Украины» (МАУ) Евгения Дыхне, никаких инсинуаций с точки зрения маршрута быть не могло.

Напомним, власти Ирана официально признали, что вина за катастрофу с украинским Boeing лежит на них: самолет был случайно сбит ракетой ПВО. Причиной крушения был назван «человеческий фактор». Командующий ВКС КСИР взял на себя ответственность за крушение самолета и признался, что захотел умереть, когда узнал об авиакатастрофе.