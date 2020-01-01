В Киеве прошло шествие в честь Бандеры

В Киеве прошел марш националистов. Он посвящен памяти Степана Бандеры.

Политический деятель и лидер Организации украинских националистов родился 1 января ровно 111 лет назад.

Шествие началось в парке имени Тараса Шевченко. Люди несли в руках факелы, украинские флаги, политическую символику и портреты Бандеры.

Меры безопасности в городе были усилены: улицы патрулировали полицейские, кинологи и взрывотехники.

Степан Бандера является создателем и лидером Организации украинских националистов. В годы Второй мировой войны он активно сотрудничал с гитлеровцами, а его боевые группы уничтожали представителей «нетитульных национальностей».

В настоящее время Бандера в стране признан героем на государственном уровне. В апреле 2019 года на одном из украинских телеканалов вышла передача, в которой с явной симпатией обсуждали деятельность националиста.

В связи с этим посольство Польши в Киеве направило украинскому МИД официальный протест.