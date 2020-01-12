Армия Хафтара объявила о прекращении огня на западе Ливии
К прекращению огня стороны конфликта в Ливии призвали президенты России и Турции.
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Ливийская национальная армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии с полуночи воскресенья по местному времени (01.00 мск).
«Перемирие будет сохраняться при условии, что другая сторона соблюдает его», - заявил официальный представитель ВС генерал Ахмед аль-Мисмари, передает ТАСС.
К прекращению огня стороны конфликта в Ливии призвали президенты России и Турции. Также Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заявили о необходимости Правительству национального единства Ливии и ЛНА сесть за стол переговоров.