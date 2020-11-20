В Росгидромете предупредили о «метеокачелях» в европейской части России

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что жители европейской части России в начале следующей недели столкнутся с колебаниями температуры и гололедицей.

По словам синоптика, в воскресенье, понедельник и вторник в Волгоградской области, Самаре, Саратове после передышки вновь ожидаются гололед, снегопад, колебания температур.

Варакин отметил, что на этих территориях произойдет объединение двух атмосферных образований и образуется ложбина от Мурманска до Черного моря, до Турции, передает РИА Новости.

При этом на следующей неделе непогода будет заметнее всего на западе Центрального федерального округа: от Смоленской до Ленинградской области. Эти регионы ближе к центру циклона. Синоптик пообещал возникновение так называемых «метеокачелей».

«Заденут они, конечно, северо-западные, северо-восточные регионы ЦФО (Ярославская, Тверская, Ивановская, Смоленская, Московская области)», - уточнил специалист.

Прекратятся такие «качели» в последние пять дней ноября. Установятся отрицательные температуры и сильных снегопадов уже не будет.