В Роспотребназоре рассказали, как говорить с детьми о коронавирусе

Роспотребнадзор во Всемирный день ребенка рассказал, как объяснить ребенку, что такое коронавирус. Специалисты также дали рекомендации об обучении малыша правилам гигиены, соблюдение которых помогает эффективно защищаться от заболевания.

«Пригласите вашего ребенка обсудить эту тему. Узнайте, как много они уже знают, и прислушайтесь к их ответу… Убедитесь, что вы находитесь в безопасной обстановке, и позвольте ребенку свободно говорить. Рисование, истории и другие методы, возможно, помогут вашему ребенку открыться для разговора», – советуют в ведомстве.

Чтобы ответить на все возникающие у ребенка вопросы, родители могут обратиться за информацией на сайты ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения.

Со слишком маленькими детьми, которые ничего не слушали о вспышке, возможно, не стоит поднимать эту тему, уточнили в Роспотребнадзоре. Малышам можно просто напомнить о правилах гигиены. В ведомстве подчеркнули, что поощрять регулярно мытье рук – один из лучших способов защитить детей от коронавируса и других заболеваний.

«Мойте руки в танце, чтобы весело изучить правила мытья рук. Вы также можете показать детям, как прикрывать локтем кашель или чихание, объяснить, что лучше не подходить слишком близко к людям, у которых есть эти симптомы», – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также отметили, что вспышка коронавируса привела к многочисленным случаям расовой дискриминации во всем мире, поэтому важно убедиться, что дети не такого на себе и не способствуют издевательствам.