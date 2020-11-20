Два месяца в плену: что известно о деле найденного под Владимиром школьника

Во Владимирской области в пятницу, 20 ноября, нашли живым мальчика, который пропал по дороге из школы почти два месяца назад, 28 сентября.

Выяснилось, что семилетний Савелий Роговцев был похищен. Все это время он находился в руках 26-летнего мужчины, в частном доме, в одной из окрестных деревень. Разыскать ребенка и вычислить местонахождение похитителя полицейским помогли зарубежные коллеги из Интерпола, об этом сообщили в МВД РФ.

«К сотрудникам ГУУР МВД России от зарубежных коллег по каналам Интерпола поступила информация о публикациях в теневом сегменте интернета. В этих публикациях была информация о мужчине, который удерживал у себя дома маленького мальчика. Эти сведения подтвердились», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области, уточнил, что сейчас здоровью и жизни ребенка ничего не угрожает. По его словам, мальчик находится с родителями после обследования в центральной районной больнице. Обследование показало, что школьник полностью здоров. Ребенка нашли 20 ноября буквально в 19 км от дома.

Сам мальчик рассказал, что похититель затолкал его в машину 28 сентября. До этого школьник возвращался со своим другом из школы. Также, по предварительным данным, похититель психически нездоров. Отец мальчика предположил, что 26-летнего мужчину уже задержали.