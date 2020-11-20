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Поезд в Хаму: как в Сирии восстанавливают разрушенную боевиками железную дорогу

Алексей Алексеев
04:15 20.11.2020
Террористы уничтожили порядка 80% всех железнодорожных путей в стране.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Впервые за много лет из Алеппо до провинции Хама можно снова доехать на поезде. Длина маршрута всего 30 километров - дальше дороги нет, боевики разобрали пути на металлолом. Но даже этот короткий маршрут воспринимают, как символ возрождения железнодорожного сообщения.

До войны со станции Алеппо можно было уехать в любую точку страны и даже за границу, в Турцию или Иран. Сейчас регулярно ходит только один рейс «Алеппо-Джибрин». И такая ситуация по всей стране, уничтожено 80% всех железных дорог.

«Шаг за шагом наши рабочие восстанавливают ЖД-пути, ремонтируют вагоны. Мы пока не надеемся выйти на довоенные объемы перевозок, но стремимся максимально восстановить железнодорожную сеть. Сирийцы, наверное, уже и не помнят, что поезд – это самый безопасный и удобный вид транспорта», – говорит директор центральной железнодорожной станции Алеппо Талак Махмуд.

В прошлом самое популярное направление – Алеппо-Латакия.
Поездом к морю ехали сотни тысяч человек, сейчас путь преграждает последний оплот боевиков в провинции Идлиб.

«Из-за того, что там террористы, мы ничего не можем сделать. Как мы узнали, там сняты железнодорожные пути», – объясняет заместитель руководителя по ЖД-перевозкам Маен Манди.

Практически весь подвижной состав требует замены, некоторым вагонам больше 40 лет, они закупались еще в ГДР. Самый новый состав из Кореи, его приобрели перед началом войны.

«Эти вагоны из Южной Кореи, мы покупали их, они новые, современные, пассажирам очень нравятся», – говорит Манди.

Скорее всего, именно этот состав запустят, как только откроют сообщение между Алеппо и Дамаском. И, как обещают сирийские власти, как раньше доехать до столицы на поезде можно будет уже через месяц.

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