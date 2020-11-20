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Возложение цветов и выставка: как в Петербурге отметили 250-летие со дня рождения Крузенштерна

Анна Касаткина
05:04 20.11.2020
Экспозиция выставки создана на основе подлинных предметов и живописных полотен из собрания фондов музея, в том числе раритетов из личной коллекции Крузенштерна.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Санкт-Петербурге состоялись мероприятия, посвященные 250-летию со дня рождения выдающегося мореплавателя Ивана Федоровича Крузенштерна. Курсанты Морского корпуса Петра Великого – военно-морского института – возложили цветы к памятнику Крузенштерну на набережной Лейтенанта Шмидта.

В Центральном военно-морском к дате открыли выставку «Морская держава. И. Ф. Крузенштерн и русский образ „Мировой морской державы"». Ее экспозиция создана на основе подлинных предметов и живописных полотен из собрания фондов музея, в том числе раритетов из личной коллекции Крузенштерна, а также копий уникальных документов из собрания Российского государственного архива ВМФ.

С открытием интересной выставки сотрудников музея и всех любителей флотской истории поздравил заместитель главкома ВМФ России вице-адмирал Владимир Касатонов. От имени Николая Евменова он пожелал успешной работы.

В приветственном словам Евменова отмечается, что жизнь Крузенштерна была полна множеством важных открытий.

«Значимость его научных трудов соперничает с его славой мореплавателя», ― подчеркивает главком.

Заместитель директора музея Сергей Курносов обратил внимание особый вклад Крузенштерна в морское дело России. Он начал свою жизнь геройскими подвигами на войне со шведами и завершил ее выдающимися достижениями, подвигами на поприще науки и воспитания будущих офицеров флота, отметил Курносов.

«Своим кругосветным плаванием он уже более двух веков назад убедительно доказал, что Российский флот ― зрелый флот, способный совершать дальние походы», – добавил спикер.

С благодарностью за открытие выставки к собравшимся обратился потомок Ивана Крузенштерна Алексей Крузенштерн. Его поддержали директор Музея антропологии и этнографии РАН (Кунсткамеры) академик Андрей Головнев, а также вице-президент Русского географического общества Кирилл Чистяков.

После почетные гости ознакомились с экспозицией новой выставки. Первую экскурсию провел ее куратор, научный сотрудник музея Александр Странковский. Он пояснил, что к началу 1790-х годов Российская империя окончательно утвердилась в качестве великой европейской державы. Новый статус страны требовал использовать флот, как наиболее мобильный и эффективный инструмент в освоении просторов Мирового океана.

Кругосветное плавание, предпринятое в 1803-1806 годах под руководством Крузенштерна, стало важной вехой качественного изменения уровня подготовки Российского флота, доказательством его зрелости, отметил Странковский.

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