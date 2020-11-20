В США COVID-19 продлил жизнь приговоренной к смертной казни женщины

Суд американского штата Индиана принял решение отложить первую за 70 лет казнь женщины. Ранее ее приговорили к высшей мере наказания на федеральном уровне.

Женщина получила отсрочку из-за того, что ее адвокаты заразились коронавирусом во время посещения тюрьмы. До этого планировалось, что казнь заключенной пройдет 8 декабря текущего года. Окружной судья заблокировал решение до конца года.



За этот отрезок времени адвокаты могут оправиться от болезни и подготовить прошение о смягчении наказания президенту Америки, пишет NBC.

В 2004 году заключенная была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины.