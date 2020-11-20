В США COVID-19 продлил жизнь приговоренной к смертной казни женщины
Американка была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году.
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Суд американского штата Индиана принял решение отложить первую за 70 лет казнь женщины. Ранее ее приговорили к высшей мере наказания на федеральном уровне.
Женщина получила отсрочку из-за того, что ее адвокаты заразились коронавирусом во время посещения тюрьмы. До этого планировалось, что казнь заключенной пройдет 8 декабря текущего года. Окружной судья заблокировал решение до конца года.
За этот отрезок времени адвокаты могут оправиться от болезни и подготовить прошение о смягчении наказания президенту Америки, пишет NBC.
В 2004 году заключенная была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины.