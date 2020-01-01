Посольство США в Багдаде прекратило консульскую работу
Сотрудники дипмиссии призвали граждан США также избегать скоплений демонстрантов и не прилетать без необходимости в Ирак.
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Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за разгоревшихся у здания беспорядков. Сотрудники дипмиссии рекомендовали гражданам США не приближаться к нему.
«Из-за нападений боевиков на территорию посольства США вся консульская работа приостановлена до дальнейшего уведомления. Все намечавшиеся встречи отменяются», - говорится в опубликованном на сайте дипмиссии сообщении.
Дипломаты также призвали американцев избегать скоплений протестующих и не посещать без необходимости Ирак.
Напомним, ранее протестующим удалось проникнуть за внешний периметр ограды американского посольства. Соединенные Штаты обвинили в нападении власти Ирана, однако Тегеран эти заявления отрицает.